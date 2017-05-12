«Я бы сказал, что сегодня Украина окончательно оформила свой развод с Российской империей и именно так, по-философски, мы должны это воспринимать», - отметил Порошенко, добавив, что отмена виз «возвращает Украину в Европу».

«Речь идет не только и не столько о безвизовом пересечении границы, речь идет о возвращении Украины к историческому месту в составе европейских стран», - сказал украинский президент.

По мнению Порошенко, теперь украинский паспорт войдет в топ-40 наиболее привлекательных паспортов мира из-за возможности путешествовать. «Уже гордишься украинским паспортом, и это очень важное достижение. Уже никто нас не перепутает ни с одной страной мира», - заявил он.

В октябре 2016 года Порошенко обещал, что документы о предоставлении украинцам безвизового режима с ЕС будут подписаны и ратифицированы Европарламентом до саммита в Брюсселе, однако ни до саммита, ни на самом мероприятии 24 ноября о таком решении объявлено не было. Председатель Европарламента Мартин Шульц пояснял, что ЕС не хочет предоставлять Украине безвиз из-за позиции Франции, Бельгии, Венгрии, Италии и Германии. Это вызвано внутриполитической ситуацией в странах, где вопрос миграции является болезненным. Эти государства хотели, чтобы до отказа от виз была разработана схема, позволяющая снова ввести визовый режим.