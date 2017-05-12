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Порошенко рассказал о последствиях "развода" с РФ для граждан
Украинский президент Петр Порошенко заявил, что Украина «оформила развод с Российской империей», получив безвизовый режим с Евросоюзом. Об этом сообщает tsn.ua.
«Я бы сказал, что сегодня Украина окончательно оформила свой развод с Российской империей и именно так, по-философски, мы должны это воспринимать», - отметил Порошенко, добавив, что отмена виз «возвращает Украину в Европу».
«Речь идет не только и не столько о безвизовом пересечении границы, речь идет о возвращении Украины к историческому месту в составе европейских стран», - сказал украинский президент.
По мнению Порошенко, теперь украинский паспорт войдет в топ-40 наиболее привлекательных паспортов мира из-за возможности путешествовать. «Уже гордишься украинским паспортом, и это очень важное достижение. Уже никто нас не перепутает ни с одной страной мира», - заявил он.
В октябре 2016 года Порошенко обещал, что документы о предоставлении украинцам безвизового режима с ЕС будут подписаны и ратифицированы Европарламентом до саммита в Брюсселе, однако ни до саммита, ни на самом мероприятии 24 ноября о таком решении объявлено не было. Председатель Европарламента Мартин Шульц пояснял, что ЕС не хочет предоставлять Украине безвиз из-за позиции Франции, Бельгии, Венгрии, Италии и Германии. Это вызвано внутриполитической ситуацией в странах, где вопрос миграции является болезненным. Эти государства хотели, чтобы до отказа от виз была разработана схема, позволяющая снова ввести визовый режим.
В итоге 11 мая 2017 года Совет Евросоюза окончательно утвердил решение об отмене виз для украинцев. Подписание соответствующего документа президентами Европарламента и Совета запланировано на 17 мая. После этого документ будет опубликован в официальном журнале ЕС и через 20 дней вступит в силу.
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