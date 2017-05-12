Суд подтвердил приговор Маре Багдасарян

В пятницу, 12 мая, Савеловский суд Москвы отказал московской стритрейсерше Маре Багдасарян в удовлетворении апелляции и признал приговор за подделку больничного листа законным. Об этом сообщает «Интерфакс».

В суде адвокат гонщицы Алан Гасинов просил изменить наказание своей подзащитной и назначить ей штраф. Он рассказал, что на данный момент Багдасарян работает менеджером по продажам с зарплатой в 40 тысяч рублей.

Слушание состоялось без присутствия обвиняемой. По словам ее представителей, сейчас девушка проходит лечение после операции.

В начале марта сообщалось, что по решению Мирового суда Багдасарян признана виновной в подделке официального документа. Суд пришел к выводу, что гонщица купила больничный лист. Девушку приговорили к одному году исправительных работ в виде удержания 15% заработка осужденной в пользу государства.