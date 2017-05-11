Канада построит на Украине «открытое правительство»

Канада решила создать на Украине открытое правительство для снижения уровня коррупции в стране. Как сообщается на сайте Федерации канадских муниципалитетов (FCM), Оттава намерена потратить на эту программу 19,5 миллиона долларов (более 1,1 миллиарда рублей).

В рамках программы, рассчитанной на пять лет, эксперты FCM «поддержат своих украинских коллег в их усилиях по дальнейшему стимулированию экономического роста и обеспечению участия всех граждан в формировании будущего своей страны».

В сообщении отмечается, что новое партнерство «будет основываться на местных инициативах экономического развития, которые FCM помогла внедрить на Украине в течение последних пяти лет». «С 2010 года муниципальные эксперты FCM помогли городам Днепропетровской и Львовской областей разработать стратегии развития туризма, спланировать предложения для иностранных инвесторов и открыть центры поддержки бизнеса», - подчеркнули в федерации.

Одним из главных направлений проекта станет создание в Киеве открытого правительства, то есть повышение прозрачности действий украинских властей. Кроме того, Канада планирует «повысить квалификации местных чиновников и предоставить им возможности для профессионального роста».

В последнее время правительство Канады активно сотрудничает с украинскими властями в различных областях. В частности, в марте 2017 года Верховная Рада ратифицировала соглашение о свободной торговле с Канадой. А в апреле министерства обороны Украины и Канады договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности.

Бороться с коррупцией Украине помогают и другие страны. Так, в конце 2016 года Госпед США выделил 800 тысяч долларов (более 46 миллионов рублей) для финансирования украинских общественных организаций, которые будут контролировать местные органы власти и сотрудничать со СМИ. Затем Агентство по международному развитию (USAID) при Госдепе США решило заключить контракты с украинскими НКО, которые будут отслеживать госзакупки и другие расходы в стране. Каждой из этих организаций пообещали выделить около 20 миллионов долларов (около 1,2 миллиарда рублей).

В марте 2017-го Штаты выделили на поддержку критически важных реформ в стране, борьбу с коррупцией и развитие демократии еще 54 миллиона долларов (более трех миллиардов рублей).