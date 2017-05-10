Депутат Госдумы погиб на отдыхе в Израиле

Причины и обстоятельства гибели парламентария на данный момент остаются неизвестными: коллеги Тарасюка сообщают лишь о том, что она произошла еще в минувшую субботу, 6 мая.

Отметим, что в Думе Тарасюк присутствовал уже в четырех созывах, начиная с четвертого. В нынешнем он занимал пост заместителя председателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

Профессиональная деятельность Тарасюка, помимо его работы в Госдуме, была связана с нефтяной отраслью: он занимал руководящие посты в структурах ЛУКОЙЛа и возглавлял Афипский нефетеперерабтывающий завод.

При этом политик ранее входил в топ-сто журнала Forbes