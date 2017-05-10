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Мэр Днепропетровска пригрозил организовать в городе хунту
Мэр украинского города Днепр (бывший Днепропетровск) Борис Филатов пообещал «поднять людей и организовать хунту» в том случае, если сотрудники правоохранительных органов продолжат бездействовать. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
После потасовки возле памятника Вечной славы, в результате которой пострадали 12 человек, Филатов обратился к главе Министерства внутренних дел Украины Арсену Авакаву и генпрокурору страны Юрию Луценко.
По словам мэра Днепра, за последние два года «жулье и бандиты захватывали горисполком, жгли коммунальную технику, резали шины, избивали депутатов, оскорбляли и унижали муниципалов». Однако при этом ни один из нарушителей не был наказан.
«Арсен Аваков и Юрий Луценко, или вы наведете в Днепре порядок, или я буду подымать людей. Они хотели хунту — они ее получат», — заявил Филатов.
Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уволил представителей полиции Днепра и Днепропетровской области из-за потасовки возле памятника.
«После предварительного рассмотрения по инцидентам и провокациям в Днепре утром подписан приказ об освобождении от должностей: начальника управления полиции Днепровской области генерала Репешко; начальника городского управления полиции Днепра полковника Бидыло; соответствующих заместителей по обеспечению общественной безопасности», - отметил Аваков.
От также выразил надежду, что этот урок усвоят как представители полиции Днепра, так и политики.
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