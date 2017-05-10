Руслана прокомментировала скандал на «Евровидении»

Украинская певица Руслана предложила своим подписчикам организовать акцию и покупать билеты на «Евровидение», которые напечатаны на украинском языке. Об этом она написала на своей странице в Facebook

Ранее сообщалось, что жители Украины возмутились интерфейсом официального сайта по продаже билетов на конкурс, который открывался на русском языке.

Руслана сообщила, что билет на международный конкурс, который был напечатан на английском языке, купила еще в феврале.

«У нас, правда, часто во всем ищут измену и пишут, что билеты можно купить на сайте concert.ua только на русском. Мои билеты, приобретенные еще 14 февраля, были на английском. Сейчас зашла на сайт и купила на второй полуфинал, который состоится 11 мая, билет на украинском… Чтобы у нас было меньше измен, давайте сделаем акцию «На украинском «Евровидении» покупают билеты на украинском!» - написала Руслана.

Первый полуфинал «Евровидения» прошел во вторник, 9 мая. Второй полуфинал состоится в четверг, 11 мая. Финал конкурса назначен на субботу, 13 мая.

Всего в 2017 году в мероприятии участвуют представители 42 стран.