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Директор ФБР не поверил в свое увольнение
Глава Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми рассмеялся в ответ на сообщение о своем увольнении и принял его за розыгрыш. Об этом сообщает The New York Times.
Коми узнал новость о своем увольнении по телевизору во время выступления перед сотрудниками ФБР в Лос-Анджелесе. Экс-директор рассмеялся и заявил, что сообщение является розыгрышем, который, по его мнению, очень смешной. Однако помощники Коми попросили его прервать выступление.
Ранее президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР в связи с тем, что он не может эффективно руководить ведомством и выполнять свои функции.
Сообщалось, что на посту главы разведывательного бюро Коми сменит Эндрю Маккейб.
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