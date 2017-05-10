Директор ФБР не поверил в свое увольнение

Коми узнал новость о своем увольнении по телевизору во время выступления перед сотрудниками ФБР в Лос-Анджелесе. Экс-директор рассмеялся и заявил, что сообщение является розыгрышем, который, по его мнению, очень смешной. Однако помощники Коми попросили его прервать выступление.

Ранее президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР в связи с тем, что он не может эффективно руководить ведомством и выполнять свои функции.