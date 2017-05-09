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Велосипедист снял на видео медведя, погнавшегося за его товарищем
Велосипедист снял на нашлемную камеру медведя, погнавшегося за его товарищем на лесной дороге. Видеоролик был опубликован на YouTube пользователем Dusan Vinzik.
Инцидент произошел в Малино Брдо в Словакии. Камера на шлеме велосипедиста зафиксировала, как наперерез его товарищу, ехавшему по тропинке, выбежал медведь.
Зверь некоторое время бежал вдоль дороги, а потом повернул обратно в лес и скрылся. Велосипедист, ехавший первым, остановился и повернул назад, видимо, опасаясь вновь столкнуться со зверем.
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