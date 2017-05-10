Кремль объяснил отсутствие мировых лидеров на Параде Победы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что парад Победы на Красной площади в 2017 году не предполагал присутствия большого количества гостей из-за рубежа. Об этом сообщает ТАСС

По словам представителя Кремля, президент Молдавии Игорь Додон , оказавшийся единственным главой иностранного государства на мероприятии, получил приглашение посетить парад во время недавней встречи с президентом Владимиром Путиным на саммите ЕврАзЭС.

«Поскольку речь шла не о юбилее, то какого-то широкого международного участия не предусматривалось», - пояснил Песков.

Также пресс-секретарь Путина заявил, что удивлен сообщениями об искусственном повышении явки на акцию «Бессмертный полк». «Дело в том, что настолько велика популярность этой акции, что нет необходимости в дополнительных организационных действиях», - сказал он.

Игорь Додон во время парада Победы в Москве сидел рядом с Владимиром Путиным. Вместе с молдавским лидером на Красной площади присутствовали его жена Галина и один из сыновей. Также мероприятие посетил советник президента по внешней политике и посол Молдавии в России Андрей Негуца . После завершения парада главы двух государств возложили венок к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевской стены. По словам Додона, это первый за последние 15 лет визит президента Молдавии в Москву в День Победы.