Шутка про Евровидение и Крым возмутила украинцев

Украинские пользователи социальных сетей выразили возмущение шуткой итальянских журналистов с телеканала RAI. Телевизионщики пошутили о Крыме и «Евровидении». Об этом сообщает «Обозреватель»

«Украина в этом году принимает Евровидение, но наш Габбани мощнее советской ракеты! Украина уже потеряла Крым, поэтому потеряет и Евровидение!» — заявил телеведущий.

В соцсетях итальянских журналистов упрекнули в том, что они «ничего не знают об Украине».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума.

«Евровидения-2017» пройдет в Киеве. Полуфиналы конкурса состоятся 9 и 11 мая, финал конкурса пройдет 13 мая. По данным букмекеров, главный фаворит конкурса – итальянский певец Франческо Габбани с песней Occidentali's Karma («Западная карма»).