Главные события у вас в почте
Госбюджет Украины перевыполнен на 19%
Бюджет Украины оказался перевыполнен на 18,9%. Доходы государства за январь-апрель 2017 года составили 2,8 миллиардов долларов. Об этом сообщает портал «Корреспондент.net» со ссылкой на пресс-службу Государственной казначейской службы Украины.
По данным издания, поступления в бюджет увеличились за счет спецконфискации на сумму 1,1 миллиарда долларов, а также за счет получения 378 миллионов долларов от Национального банка. Ранее глава Украины Петр Порошенко заявил, что в госказну поступили конфискованные со счетов бывшего президента Виктора Януковича 1,5 миллиарда долларов. Адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что его подзащитный не связан с этими деньгами. Виктор Янукович был вынужден покинуть Украину в феврале 2014 года в связи с государственным переворотом в Киеве. Украинские власти возбудили против бывшего президента уголовное дело по обвинению в государственной измене. В настоящий момент Янукович имеет статус политического беженца и проживает в Ростове-на-Дону.
Оставить комментарий
Последние новости
-
Московский Комсомолец
-
ТАСС
-
Деловая газета "Взгляд"