С издательства отказались снять штраф за карты России без Крыма

Издательство «АСТ» обязали выплатить штраф за выпуск географических карт России без Крыма. Апелляцию компании отклонил девятый арбитражный апелляционный суд Москвы. Об этом сообщается на сайте Росреестра

Экспертизу проводил Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных. Специалисты организации выявили более 60 ошибок в продукции издательства. Помимо того, что на картах не был указан Крым в составе России, эксперты отметили неточное отображение границ России с Финляндией, Китаем, Северной Кореей и Японией. Кроме того, «АСТ» не отметили российско-американскую границу в Беринговом проливе и не разграничили полярные территории государства. Также в атласах с ошибками обозначены границы Москвы и использована недопустимая аббревиатура «Рос.Фед». Штраф составляет 100 тысяч рублей. Вердикт вынес Арбитражный суд Москвы 17 февраля. Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума.