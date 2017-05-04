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Ядерная смерть врагам: «Сарматы» будут делать серийно
Основной производитель межконтинентальных баллистических ракет морского базирования «Красмаш» готов производить ракеты «Сармат», которые заменят самые мощные баллистические комплексы, серийно. Об этом сообщает «Звезда».
Планируется, что военные получат новые ракеты уже в 2018 году.
На сегодняшний день самым мощным баллистическим комплексом считается РС-20В «Воевода». Новый «Сармат» будет легче «Воеводы» в два раза, а также энергетически эффективнее. Дальность ракеты увеличится и превысит 11 тысяч километров. Специалисты также дополнят «Сармат» средствами преодоления американской ПРО.
В результате ракета сможет выстоять против «космического эшелона ударных средств». Также запустить «Сарматы» можно будет запустить и через Южный полюс. На сегодняшний день это возможно сделать только через Северный полюс.
По словам командующего ракетными войсками стратегического назначения Сергея Каракаева, «вклад тяжелых МБР «Сармат» по сравнению со стационарной группировкой легких «Тополь-М» и «Ярс» будет до четырех раз больше по всем показателям, используемым для оценки эффективности боевого применения группировки РВСН».
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