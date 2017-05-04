Веллер объяснил свою позицию после нового скандала

Веллер отметил, что в эфир его пригласили под другим предлогом, а потом предложили покинуть студию, если писатель не готов принести свои извинения.

«Очевидно, у Доренко устроены мозги не так, как у меня. Потому что мне никогда не пришло бы в голову позвать человека на радио, обозначив перед этим разговор о пятиэтажках, о том, что происходит во Франции, и что я хотел сказать, а потом устроить этот балаган, когда человека моих лет принуждают к некоему детсадовскому извинению, а затем говорят — собственно, мы вас только для этого позвали, и вы можете покинуть студию. Я поражен. Я не знаю, знакомо ли этим ребятам значение слова «стыд» и значение слова «совесть», - сказал Веллер.