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Веллер объяснил свою позицию после нового скандала

Писатель Михаил Веллер прокомментировал скандальный эфир на радиостанции «Говорит Москва», на котором главный редактор Сергей Доренко предложил ему извиниться за инцидент в студии «Эха Москвы». По словам писателя, в редакции не понимают значения слов «стыд» и «совесть». Об этом сообщает МК.
Веллер отметил, что в эфир его пригласили под другим предлогом, а потом предложили покинуть студию, если писатель не готов принести свои извинения.
«Очевидно, у Доренко устроены мозги не так, как у меня. Потому что мне никогда не пришло бы в голову позвать человека на радио, обозначив перед этим разговор о пятиэтажках, о том, что происходит во Франции, и что я хотел сказать, а потом устроить этот балаган, когда человека моих лет принуждают к некоему детсадовскому извинению, а затем говорят — собственно, мы вас только для этого позвали, и вы можете покинуть студию. Я поражен. Я не знаю, знакомо ли этим ребятам значение слова «стыд» и значение слова «совесть», - сказал Веллер.
Ранее в эфире на «Эхе» писатель рассердился на ведущую Ольгу Бычкову, вырвал со стола микрофон, выплеснул воду на женщину и бросил в ее сторону чашку, после чего, выругавшись, покинул студию.
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Радиостанция "Говорит Москва" Эхо Москвы
Ольга Бычкова Михаил Веллер Сергей Доренко
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