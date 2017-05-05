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Генштаб назвал направления следующих ударов в Сирии
Воздушно-космические силы России (ВКС РФ) в Сирии сосредоточатся на поддержке правительственной армии для развития наступления на восточном направлении от Пальмиры. С таким заявлением выступил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской. Его слова передает ТАСС.
«Установление зон деэскалации позволит правительственным войскам высвободить значительное количество войск. ВКС России продолжат оказывать поддержку сирийским вооруженным силам по уничтожению бандформирований международной террористической организации ДАИШ (арабское название запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» – прим. Рамблер)», - заявил Рудской.
Рудской добавил, что сирийской армии также необходимо бросить силы на деблокирование Дейр эз-Зора. ВКС России в ближайшем будущем сосредоточатся на освобождении от террористов северо-восточной зоны в провинции Алеппо. 3-4 мая в Астане на межсирийских переговорах стороны подписали меморандум о создании зон деэскалации в арабской республике. Договор поддержали Организация объединенных наций (ООН), США и Саудовская Аравия. Зоны деэскалации будут созданы в провинции Идлиб, в некоторых частях провинций Алеппо, Латакия и Хама, в районе к северу от Хомса, в пригороде Дамаска Восточной Гуте и ряде провинций в южной части арабской республики – Дераа и Эль-Кунейтре. Меморандум вступает в силу с 0:00 6 мая.
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