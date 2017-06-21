Шойгу: из-за активности НАТО ситуация у западных границ России имеет тенденцию к ухудшению

Об этом российский министр заявил в ходе заседания коллегии военного ведомства.

«Ситуация,​ которая ​складывается​ у​ наших западных границ, имеет тенденцию к ухудшению. Это связано с повышением военной активности стран НАТО в Восточной Европе. Североатлантический альянс наращивает своё присутствие в странах Балтии. Совершенствуется инфраструктура их морских портов, аэродромов и других военных объектов», — цитирует РИА Новости Шойгу.

Он также считает, что боевая подготовка НАТО у российских границ свидетельствует о нежелании уйти с антироссийского курса.

Ранее сообщалось, что Су-27 пресёк попытку истребителя НАТО приблизиться к самолёту Шойгу над Балтикой.