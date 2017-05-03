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«Мы крепкие, мы не боимся». Медведев ответил на обвинения в адрес России
Россия не боится нападок на международной арене. С таким заявлением выступил председатель правительства Дмитрий Медведев. Его слова передает РИА Новости.
«Мы крепкие, мы не боимся», - заявил Медведев.
Свое заявление премьер-министр сделал в Смоленске на встрече с ветеранами. Глава правительства отвечал на слова участника Великой Отечественной Войны (ВОВ) Владимира Савельева, отметившего, что в последнее время «государства по-всякому обзывают наше правительство, президента». Савельев поблагодарил Медведева за поддержку ветеранов в патриотическом воспитании молодежи.
«В современный период, когда на постсоветском пространстве появились понятия «националисты», «фашисты»,… наша задача — показывать ту правду, которую мы прошли, видели, чтобы знали люди, что все это фальсификация», - заявил Савельев.
Премьер ответил, что ветераны являются «носителями абсолютно уникальной информации о том периоде» и отметил важность того, чтобы молодые люди получали «правильную истинную информацию» о событиях ВОВ.
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