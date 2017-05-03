В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности

В среду, 3 мая, в Москве был объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за высокой вероятности возникновения лесных пожаров. Об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра РФ.

Кроме того, «оранжевый» уровень опасности объявили и в Калужской, Тульской, Рязанской, Брянской, Орловской, Липецкой, Курской, Белгородской и Воронежской областях.

Сообщалось, что за сутки 2 мая в Московской области было ликвидировано около 15 пожаров в Орехово-Зуевском, Талдомском, Шатурском, Винорадовском, Луховицком лесничествах, на общей площади 84,46 гектара.

Ранее в выходные в области на ранней стадии потушили около 10 возгораний в лесистой местности.

«Оранжевый» уровень опасности погоды грозит возможными стихийными бедствиями с нанесением ущерба.