Российские пограничники открыли огонь на границе с Украиной

Ростовские пограничники открыли огонь во время погони за контрабандистами на границе с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя погрануправления ФСБ по Ростовской области. По словам собеседника агентства, преступники получили переброшенный через границу контрабандный товар и попытались прорваться вглубь российской территории на двух машинах - УАЗ «Патриот» и «ВАЗ-2109». Требования пограничников остановиться они проигнорировали.

Представитель ФСБ отметил, что машины контрабандистов «опасно маневрировали и создавали угрозу жизни и здоровью пограничников». По его словам, наряд был вынужден после предупредительных выстрелов применить оружие. Задержанные не пострадали. У одной из машин были пробиты колеса, другой автомобиль перевернулся в ходе погони.

В итоге контрабандистов задержали, автомобили и товар у них изъяли. Их могут привлечь к ответственности за нарушение режима границы (статья 18.1 КоАП РФ) и неподчинение законным требованиям пограничного наряда (статья 18.7 КоАП РФ). Также им могут предъявить обвинение по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).