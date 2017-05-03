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Российские пограничники открыли огонь на границе с Украиной
Ростовские пограничники открыли огонь во время погони за контрабандистами на границе с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя погрануправления ФСБ по Ростовской области. По словам собеседника агентства, преступники получили переброшенный через границу контрабандный товар и попытались прорваться вглубь российской территории на двух машинах - УАЗ «Патриот» и «ВАЗ-2109». Требования пограничников остановиться они проигнорировали.
Представитель ФСБ отметил, что машины контрабандистов «опасно маневрировали и создавали угрозу жизни и здоровью пограничников». По его словам, наряд был вынужден после предупредительных выстрелов применить оружие. Задержанные не пострадали. У одной из машин были пробиты колеса, другой автомобиль перевернулся в ходе погони.
В итоге контрабандистов задержали, автомобили и товар у них изъяли. Их могут привлечь к ответственности за нарушение режима границы (статья 18.1 КоАП РФ) и неподчинение законным требованиям пограничного наряда (статья 18.7 КоАП РФ). Также им могут предъявить обвинение по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
Две недели назад ФСБ сообщила о существовании крупного канала контрабанды оружия из Евросоюза и Украины. Подозреваемыми по делу о контрабанде проходят более 50 человек, у них изъяли около 230 единиц оружия и 21 килограмм взрывчатки.
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