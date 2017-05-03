Путин заявил об особом характере отношений России и Турции

По мнению российской лидера, о восстановлении отношений свидетельствует «сам факт режима совместной работы» Москвы и Анкары. «Хорошо, что у нас есть возможность вот так, в рабочем режиме, встретиться, переговорить по ключевым вопросам двустороннего взаимодействия и по основным проблемам международной повестки дня, в том числе по таким острым, как сирийский кризис», - отметил Путин.

Президент РФ поблагодарил Эрдогана за то, что тот принял приглашение и приехал в Сочи. Путин также заявил турецкому коллеге, что двусторонние отношения России и Турции развиваются «так, как мы с вами планировали».

«Я уверен, что те шаги, которые мы сделаем вместе, поменяют судьбу всего региона», - сказал Эрдоган в ответ.

Путин добавил, что «в перспективе внутриполитическая ситуация будет восстанавливаться», что «создаст дополнительные условия для поступательного развития российско-турецких отношений».

Перед визитом в Сочи Эрдоган призвал Россию снять с Турции все торговые санкции для улучшения отношений. Основной темы предстоящей беседы с Путиным он назвал сирийский кризис. Также он намерен обсудить с Путиным Ирак, экономические отношения между Турцией и Россией и укрепление двусторонних связей между странами.

Россия до сих пор не сняла эмбарго, введенное из-за сбитого турецкими ВВС Су-24, с некоторых видов турецкой сельхозпродукции. На фоне этого Турция исключила Россию из списка стран, которым разрешен беспошлинный ввоз в страну зерна и подсолнечного масла.