Киев раскрыл настоящую цель декоммунизации на Украине

Юрист Украинского института национальной памяти Сергей Рябенко заявил, что основной целью декоммунизации на Украине является изменение сознания граждан. Об этом сообщает телеканал ZIK

По словам Рябенко то, что «воспринимается обществом как декоммунизация, изменение названий, устранение зримых маркеров тоталитарного режима», на самом деле – «одна из составляющих процесса» изменения сознания.

Юрист отметил, что благодаря проведенной работе современная украинская молодежь «значительно меньше воспринимает советские мифы и больше отождествляет себя именно с государством Украина».

Рябенко отметил, что изучал процессы денацификации в Германии и сравнивал их с декоммунизацией на Украине. «Много общего. Сначала большинство немцев в Западной Германии не воспринимали этот процесс. И аргументы были такие же: «А вот при Гитлере автобаны строили». Если посмотреть, как в Германии сейчас это воспринимают, то я не думаю, что какой-то политик там сейчас заявит, что есть кружок ветеранов, который хочет увековечить художника Гитлера, мол, давайте в его честь назовем улицу. Я не думаю, что у такого политика может быть карьера в Германии, и общество там его примет », - сказал он.

Украинская декоммунизация заключается в переименовании городов и улиц, а также в уничтожении памятников деятелям времен СССР. По закону, который был принят в стране в 2015 году, запрещается советская символика и «осуждается коммунистический режим».