Путин разделил банки на два вида

Президент России Владимир Путин подписал закон о двухуровневой банковской системе, который подразумевает разделение кредитных организаций на банки с базовой и универсальной лицензией. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Для банков с базовой лицензией с 1 января 2018 года минимальный размер капитала составит 300 млн рублей, а для банка с универсальной лицензией — 1 млрд рублей. Если капитал банка с базовой лицензией достигнет суммы в 1 млрд рублей, то организация может претендовать на получение универсальной лицензии.

Также кредитные организации с базовой лицензией ограничивают по объёму операций. Например, они не смогут проводить ряд операций с иностранными юридическими и физическими лицами. Им запрещается иметь счета в иностранных банках. Исключение - участие в иностранной платежной системе. Также им нельзя кредитовать нерезидентов.

Банки с универсальной лицензией могут предоставлять все банковские услуги.

Закон подписан 1 мая 2017 года, он вступает в силу через 30 дней с момента подписания.