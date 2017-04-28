СМИ рассказали о выплате Януковичу пенсии после бегства с Украины

Экс-глава Украины Виктор Янукович в течение года после бегства из страны получал пенсию. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на финансовые документы.

Последний раз пенсионный фонд перевел на счет Януковича средства в размере 14 698 гривен (около 32 тысяч по настоящему курсу) в первых числах февраля 2015 года. Помимо этого, на двух счетах бывшего президента в «Ощадбанке» были обнаружены 31 миллион гривен (66,5 миллиона рублей).

28 апреля вступил в силу закон, по которому все средства бывшего главы государства и его окружения перечисляются в бюджет Украины. Виктор Янукович покинул Украину после того, как в феврале 2014 года в Киеве произошел государственный переворот. В настоящий момент политик имеет политическое убежище в России и живет в Ростове-на-Дону. На Украине Януковича обвиняют в государственной измене.