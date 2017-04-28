Патрушев ответил на слова Белого дома об «изоляции России в ООН»

«Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН, имеет свой голос, имеет право высказываться за либо против, либо воздержаться, наше мнение как учитывалось, так и будет учитываться. В этом плане у нас все хорошо», — цитирует РИА Новости Патрушева.

Ранее Белый дом назвал одной из заслуг Дональда Трампа за первые 100 дней пребывания на посту президента США «изоляцию России в ООН» благодаря взаимодействию с КНР.

Позднее в Китае прокомментировали это заявление.