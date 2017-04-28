Россияне испугались за изменившегося Андрея Губина

После выхода передачи «Ой, мамочки!», в ходе которой певец Андрей Губин рассказал о проблемах со здоровьем, интернет-пользователи начали обсуждать изменившую внешность артиста. Выпуск программы опубликован на YouTube-канале SashaFromSaintP.

Во время передачи Губин заявил, что у него «плывет» левая сторона лица, на шее «какие-то полосы», губы «синеют» и «все тело разваливается». Из-за этих проблем, по словам певца, он и завершил музыкальную карьеру.

«Я считаю, что на меня идет охота. <…> Я примерно понимаю почему. Конечно, ходить с такой рожей… Ну болит лицо, ребята, ну сколько можно издеваться? Вы что творите?» - возмутился он. Губин также заявил, что из-за болезней он не готов стать мужем и отцом.

«Где мой красавчик Губин?? Очень жаль его, но я всегда буду любить его. Андрей, ты все равно самый лучший», - написала одна из пользовательниц в комментариях под видео. Многие удивились тому, «как же он постарел», и сочли, что Губин «психически болен».

При этом некоторые пользователи заявили, что артист «выглядит нормально по возрасту». «Ему же 43... Не может же быть всегда 25-летним. Болеет человек. Лучше бы здоровья пожелали», - отметил один из комментаторов.

Андрей Губин — российский поп-музыкант и автор-исполнитель. В конце 1980-х годов был ведущим программы «До 16 и старше», где и началась его публичная деятельность. Известность Губин получил благодаря песням «Лиза», «Мальчик-бродяга», «Зима-холода», «Танцы», «Девушки как звезды» и другим. Долгое время артист жил в Египте, а несколько лет назад вернулся в Россию.