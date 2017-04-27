Падалка резко раскритиковал главу Центра подготовки космонавтов

«Что можно сказать? Я старался избегать любых комментариев, во всяком случае, пока не уйду из Центра, и несмотря на то, что меня просили об этом десятки журналистов из разных изданий. Но на публикацию начальника Центра «От первого лица» за 25.04.2017 на сайте ЦПК не могу не отреагировать», - написал Падалка.

В своем письме Падалка отмечает «отсутствие всякой совести» у Лончакова и «высокий уровень цинизма» руководителя. Специалиста возмутили слова главы ЦПК о космонавте Олеге Котове , которого Лончаков, по его словам, «выжил и выжал из Центра».

«Больше всего меня потрясли слова о Котове Олеге, человеке, которого он выжил и выжал из Центра, забыв об этом. Олег в 2015-2016 году назначался на должность директора департамента по пилотируемым программам Роскосмоса . Лончаков сделал все, чтобы это не состоялось, понимая, что на этой должности Олег будет противостоять отдельным его авантюрным проектам в Центре», - добавил Падалка.

В своем письме Падалка описывает несколько эпизодов из биографии Лончакова, которые «дискредитируют уровень профессионализма» руководителя организации. В частности, история о том, как Лончаков «ушел из Центра и неожиданно «всплыл» на должности советника тогдашнего руководителя Роскосмоса Остапенко (Олег - прим. Рамблер)». Падалка призвал «скорее убирать» Лончакова с должности вместе с частью команды, «которая набрана не по принципу профессионализма и авторитета, а по лояльности, личной преданности и кумовства».