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Падалка резко раскритиковал главу Центра подготовки космонавтов
Покинувший Центр подготовки космонавтов (ЦПК) Геннадий Падалка опубликовал открытое письмо. Оно адресовано главе ЦПК Юрию Лончакову. Письмо опубликовано на сайте «Московского комсомольца».
«Что можно сказать? Я старался избегать любых комментариев, во всяком случае, пока не уйду из Центра, и несмотря на то, что меня просили об этом десятки журналистов из разных изданий. Но на публикацию начальника Центра «От первого лица» за 25.04.2017 на сайте ЦПК не могу не отреагировать», - написал Падалка.
В своем письме Падалка отмечает «отсутствие всякой совести» у Лончакова и «высокий уровень цинизма» руководителя. Специалиста возмутили слова главы ЦПК о космонавте Олеге Котове, которого Лончаков, по его словам, «выжил и выжал из Центра».
«Больше всего меня потрясли слова о Котове Олеге, человеке, которого он выжил и выжал из Центра, забыв об этом. Олег в 2015-2016 году назначался на должность директора департамента по пилотируемым программам Роскосмоса. Лончаков сделал все, чтобы это не состоялось, понимая, что на этой должности Олег будет противостоять отдельным его авантюрным проектам в Центре», - добавил Падалка.
В своем письме Падалка описывает несколько эпизодов из биографии Лончакова, которые «дискредитируют уровень профессионализма» руководителя организации. В частности, история о том, как Лончаков «ушел из Центра и неожиданно «всплыл» на должности советника тогдашнего руководителя Роскосмоса Остапенко (Олег - прим. Рамблер)». Падалка призвал «скорее убирать» Лончакова с должности вместе с частью команды, «которая набрана не по принципу профессионализма и авторитета, а по лояльности, личной преданности и кумовства».
В своем письме Юрий Лончаков опроверг сообщения о массовом увольнении специалистов из ЦПК. Руководитель организации написал, что космонавты уходят по состоянию здоровья или «из-за смены жизненных приоритетов». 22 апреля стало известно, что отряд космонавтов покидает рекордсмен по суммарной продолжительности космических полетов Геннадий Падалка. Он провел в космосе 878 суток за пять полетов. Космонавт заявил, что принял такое решение, так как ему «надоело бездельничать» и у него «перспективы на полет нет». После Падалки отряд космонавтов покинули еще три человек: Сергей Волков, Александр Самокутяев и Сергей Ревин. В настоящий момент в российском отряде космонавтов числятся 27 человек, из которых 13 никогда не летали в космос.
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