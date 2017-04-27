Постпред США при ООН призвала к давлению на Россию по Сирии

«Многие из вас говорили, что мы должны оказать давление на сирийский режим, но это не так. Нам нужно оказать давление на Россию, потому что Россия продолжает прикрывать сирийский режим», — заявила Хейли.

Свое заявление Хейли сделала на заседании Совета Безопасности ООН (СБ ООН) по гуманитарной ситуации в Сирии. Постпред США добавила, что Россия продолжает препятствовать допуску гуманитарной помощи в арабскую республику. В начале апреля дипломат заявляла, что урегулировать сирийский конфликт невозможно до тех пор, пока пост главы республики занимает Башар Асад . Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва не допустит силового решения сирийского кризиса и будет и дальше добиваться урегулирования гражданской войны дипломатическими методами. Глава ведомства отметил, что не видит альтернатив резолюции 2254, предусматривающей принятие новой конституции и проведение президентских выборов.