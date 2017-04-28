Алексей Навальный получил химический ожог глаза в результате нападения неизвестного

Оппозиционер Алексей Навальный подвергся нападению неизвестного, облившего его зеленкой. Об этом сам Навальный сообщил на своей странице в Twitter.

«Плеснули в лицо зелёнкой прямо на выходе из офиса. Что неприятно, попали так, что у меня теперь весь правый глаз зелёный. И зрачок и роговица», — написал он.

«В первой градской поставили "химический ожог правого глаза". Довольно неприятная фигня — обезболить сложно, и глаз полыхает адским огнём, да ещё и не открывается», — также сообщил Навальный на своем сайте.