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Навальному вызвали скорую
Главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального вновь облили зеленкой. Неизвестный плеснул жидкостью в лицо оппозиционеру в центре Москвы, сообщает BFM.
Фото: Twitter
Инцидент произошел возле Центра международной торговли. Нападавший поджидал оппозиционера возле его автомобиля. Задержать злоумышленника не удалось. Навальный должен был выступать на Global event forum.
Фото: Twitter
Первый раз Алексея Навального облили зеленкой 20 марта в Барнауле, когда политик открывал в городе свой предвыборный штаб. 2 марта ФБК опубликовали расследование, в котором обвинили премьер-министра Дмитрия Медведева в коррупции. По данным сотрудников фонда, главе правительства через благотворительные организации принадлежат крупные объекты недвижимости. Сам премьер-министр заявил, что расследование сделано «по принципу компота». 26 марта в десятках городов России прошли акции протеста с требованием к Медведеву ответить на выдвинутые против него обвинения в коррупции. В Москве на несанкционированный митинг вышли по разным данным от 8 до 30 тысяч человек.
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