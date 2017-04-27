Захарова раскрыла секрет оптимизма МИД РФ

Представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала журналистам на брифинге об оптимизме сотрудников МИД.

Мария Захарова призналась, что сотрудники МИД России - это жизнерадостные люди

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, все сотрудники внешнеполитического ведомства России являются оптимистами. На вопрос о том, почему все обстоит именно таким образом, Захарова кратко сообщила, что ничего другого не дано. Ранее Захарова призналась, что борется с негативом вокруг с помощью спорта.