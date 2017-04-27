Далее:
Главное сейчас
ФБА «Экономика сегодня»

Захарова раскрыла секрет оптимизма МИД РФ

Представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала журналистам на брифинге об оптимизме сотрудников МИД.
Мария Захарова призналась, что сотрудники МИД России - это жизнерадостные люди
По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, все сотрудники внешнеполитического ведомства России являются оптимистами. На вопрос о том, почему все обстоит именно таким образом, Захарова кратко сообщила, что ничего другого не дано. Ранее Захарова призналась, что борется с негативом вокруг с помощью спорта.
Еще 4 источника
Видео Политика
Оставить комментарий

ФБА "Экономика сегодня": последние новости