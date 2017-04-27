Главные события у вас в почте
Путин назвал Японию важным и перспективным партнёром для России
Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ прошли в конструктивной атмосфере.
Об этом российский лидер заявил по итогам совместных переговоров.
Путин отметил, что в ходе переговоров был продемонстрирован настрой на дальнейшее развитие сотрудничества.
Кроме того, президент подчеркнул, что Япония является важным и перспективным для России партнёром.
«Мы готовы работать вместе, решать любые, даже самые сложные, вопросы двусторонних отношений на принципах взаимного уважения, равноправия, учёта интересов друг друга», — заявил Путин.
Ранее Путин заявил о движении вперёд в развитии отношений России и Японии.
Оставить комментарий