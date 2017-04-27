Путин назвал Японию важным и перспективным партнёром для России

Об этом российский лидер заявил по итогам совместных переговоров.

Путин отметил, что в ходе переговоров был продемонстрирован настрой на дальнейшее развитие сотрудничества.

Кроме того, президент подчеркнул, что Япония является важным и перспективным для России партнёром.

«Мы готовы работать вместе, решать любые, даже самые сложные, вопросы двусторонних отношений на принципах взаимного уважения, равноправия, учёта интересов друг друга», — заявил Путин.

Ранее Путин заявил о движении вперёд в развитии отношений России и Японии.