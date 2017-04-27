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Google вынудят снять санкции с Крыма
Google придется снять санкции с Крыма из-за мирового соглашения с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России, которое предусматривает работу Google Play по всей стране. Об этом пишут «Известия».
Из документа следует, что Google предоставит всем россиянам возможность самостоятельно выбрать поисковую систему на гаджетах с операционной системой Android.
«Мировое соглашение действует на всей территории Российской Федерации для пользователей, которые пользуются Android с предустановленным магазином приложений и поиском Google. В случае неисполнения условий соглашения последует прямое понуждение через суд», - цитируют «Известия» ФАС.
Директор по проектной деятельности Института развития интернета Арсений Щельцин заявил изданию, что теперь Google обязана признать Крым российским и дать возможность жителям полуострова выбрать поисковик.
В Крыму после введения санкций США в начале 2015 года была прекращена работа Google Play и других сервисов компании.
ФАС и Google объявили о мировом соглашении 27 апреля. Корпорация уплатит штрафы более чем на 439 миллионов рублей, предоставив альтернативным поисковикам, в том числе ставшему инициатором разбирательства «Яндексу», новую возможность продвижения.
Конфликт между «Яндексом» и Google начался около трех лет назад. В конце 2014 года производители смартфонов и планшетов Explay, Prestigio, Fly не стали устанавливать сервисы «Яндекса» «по умолчанию» и российская компания пожаловалась в ФАС, обвинив Google в давлении на поставщиков. В 2015 году Google была признана нарушителем закона о конкуренции.
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