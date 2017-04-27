Google вынудят снять санкции с Крыма

Из документа следует, что Google предоставит всем россиянам возможность самостоятельно выбрать поисковую систему на гаджетах с операционной системой Android.

«Мировое соглашение действует на всей территории Российской Федерации для пользователей, которые пользуются Android с предустановленным магазином приложений и поиском Google. В случае неисполнения условий соглашения последует прямое понуждение через суд», - цитируют «Известия» ФАС.

В Крыму после введения санкций США в начале 2015 года была прекращена работа Google Play и других сервисов компании.

ФАС и Google объявили о мировом соглашении 27 апреля. Корпорация уплатит штрафы более чем на 439 миллионов рублей, предоставив альтернативным поисковикам, в том числе ставшему инициатором разбирательства «Яндексу» , новую возможность продвижения.

Конфликт между «Яндексом» и Google начался около трех лет назад. В конце 2014 года производители смартфонов и планшетов Explay, Prestigio, Fly не стали устанавливать сервисы «Яндекса» «по умолчанию» и российская компания пожаловалась в ФАС, обвинив Google в давлении на поставщиков. В 2015 году Google была признана нарушителем закона о конкуренции.