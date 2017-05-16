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Берлускони пошутил о возрасте первой леди Франции
Бывший премьер-министр Италии описал нового президента Франции Эммануэля Макрона как «хорошего юношу с привлекательной мамой». Берлускони заявил, что Макрон – «39-летний юноша с хорошим опытом работы за плечами и, прежде всего, с привлекательной мамой, которая водила его за ручку, когда он еще был ребенком», сообщает The Telegraph.
Под «мамой» итальянский экс-премьер подразумевал жену французского президента, которая старше своего мужа на 24 года и была его учителем литературы. В то же время ее имени он не упоминал. Британское издание также отметило, что в словах Берлускони есть отсылка и к тому, что Макрон является самым молодым руководителем Франции со времен Наполеона.
Напомним, разница в возрасте Макрона и его жены уже не раз вызывыла неоднозначную реакцию СМИ, политиков и обычных людей. Французская пресса отмечала, что супруге Макрона Брижит будет непросто утвердиться в качестве первой леди. Падчерица нового президента вступилась за свою мать, назвав нападки отвратительными.
Сам 80-летний Берлускони среди прочего славится романами с молодыми девушками, а также своими шутками. Например, как-то он пошутил, что Владимир Путин предложил ему гражданство и министерский пост.
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