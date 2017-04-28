Урганту запретили въезд в Лебедянь

Российскому телеведущему Ивану Урганту власти Лебедяни запретили въезд в город из-за шуток о попавшем в Дон соке. Об этом заявил первый заместитель главы администрации Лебедянского района Липецкой области , председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям Валерий Головань, сообщает gorod48.ru.

«Даже если Иван Ургант бесплатно приедет выступать в Лебедянь — мы его теперь не пустим. Что, мы свиньи? Здесь беда, люди едва не погибли, двух человек в течении нескольких часов снимали с 40-метровой высоты. Я Урганта не уважаю, а его слова считаю обидными и глупыми», - сказал Головань.

Ранее телеведущий в эфире программы «Вечерний Ургант» пошутил по поводу происшествия на ООО «Лебедянский», где разлилось 28 миллионов литров сока.

«Неприятная новость, связанная с аварией, пришла к нам из Липецкой области. Несколько тонн сока, разлившегося во вторник в результате обрушения склада экспериментального консервного завода "Лебедянский", стекают по улицам города Лебедянь в реку Дон. И следующая новость: Липецкая область с сегодняшнего дня переименована в Липкую область. Сейчас готовится переиздание романа Михаила Шолохова с названием "Сладкий Дон". Свершилось пророчество Юрия Антонова : пройдусь по Абрикосовой, сверну на Виноградную, а на Томатной улице я постою в пюре», - отметил Ургант.

Телеведущий пошутил, что местной администрации не надо убирать улицы, а стоит подождать теплой погоды, чтобы сок начал бродить.

«Падайте в лужи - и вот вам и День города», - добавил Ургант.

На данный момент производство на складе приостановлено. Сейчас здесь проводят санитарную обработку и уборку.