В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на майские праздники

На предстоящие майские праздники в Москве ожидается потепление до +20...24 °C. Об этом сообщил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как передаёт РИА Новости, начиная с 29 апреля в погоде произойдут «существенные изменения, температура повысится на 10 °C».

В воскресенье, 30 апреля, дневная температура воздуха составит +21...23 °C, осадков не ожидается. Первого мая воздух прогреется до +19...24 °C, однако во вторник, 2 мая, повысится вероятность осадков при температуре +17...22 °C.

Ранее НСН передавало, что апрель 2017 года в Москве может стать самым дождливым с начала ХХI века.