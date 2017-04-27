Украинский офицер раскрыл рецепт победы над Черноморским флотом России

Первый зампред Союза офицеров Украины Евгений Лупаков заявил, что Киев должен заняться производством собственных подлодок, чтобы победить Черноморский флот России. Об этом он рассказал в интервью «Обозревателю».

По мнению Лупакова, Украине было бы достаточно пяти субмарин для уничтожения «в труху этого старья, этого Черноморского флота, на выходе с базы». Он добавил, что подводные лодки становятся самым страшным оружием, потому что они «шумят меньше, чем море».

Сейчас в состав Военно-морских сил Украины входят 11 кораблей. В частности, на вооружении украинского флота стоят фрегат «Гетман Сагайдачный», ракетный катер «Прилуки» и тральщик «Геническ». В прошлом году сообщалось, что ВМС страны получили два новых бронированных катера.