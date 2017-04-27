ВВС Израиля нанесли удары в районе аэропорта Дамаска

В ночь на четверг, 27 апреля, в районе международного аэропорта в Дамаске прогремели мощные взрывы, которые было слышно даже в столице Сирии. Об этом сообщает «Аль-Маядин».

Инцидент произошел около четырех часов утра. После взрыва начался пожар.

На видеозаписи очевидцев, которая опубликована на странице @IsraelBreaking в Twitter, видно яркое зарево, несколько вспышек и столб дыма.

Причина взрывов пока неизвестна. Отмечается, что ЧП могло произойти в результате атаки израильских военно-воздушных сил. Однако официального подтверждения данной информации нет.

Сведения о пострадавших не поступали.

13 января израильские военнослужащие нанесли ракетный удар в районе военного аэродрома Мезза на юго-западе Дамаска.

22 февраля Израиль совершил пуски ракет по горной гряде Калямун рядом с городом Эль-Катиф к северу от Дамаска.