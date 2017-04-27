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В Совфеде прокомментировали вероятность ядерного удара США по России
Заявление представителя Генштаба ВС РФ о возможном ядерном ударе США по России было предупреждением для американских властей, считает первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, слова которого приводит ТАСС.
"Нет сомнений, что подобные заявления имеют определенных адресатов. Первый адресат - мировое сообщество. Во-вторых, послан ясный сигнал руководству США, что любое развитие событий не станет для нас неожиданностью. Думаю, что это напоминание не будет лишним. Пусть, что называется, они знают, что мы знаем",- сказал Клинцевич.
Он добавил, что главным адресатом сообщения Генштаба стали россияне. "Им нечего опасаться: ситуация под контролем", - отметил Клинцевич.
Накануне первый замначальника Главного оперативного управления Генштаба Виктор Познихир заявил, что американская система ПРО создает возможность ядерного удара по России.
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