Генштаб: США имеют возможность для скрытного ракетно-ядерного удара по России

Виктор Познихир. Размещение систем противоракетной обороны (ПРО) США в Европе создаёт возможность для скрытного ракетно-ядерного удара по России. Об этом сказал заместитель начальника ГОУ Генштаба

«Нахождение американских баз ПРО в Европе, кораблей ПРО в акваториях морей и океанов, приближённых к российской территории, создаёт мощный скрытый ударный компонент для возможного нанесения внезапного ракетно-ядерного удара по Российской Федерации», — цитирует Познихира РИА Новости.

Ранее в Генштабе России заявили, что создаваемая США система ПРО провоцирует новую гонку вооружений.