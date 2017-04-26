Глава Левада-центра призвал Тимакову извиниться за слова о «политическом заказе»

«Я видел эти комментарии (Натальи Тимаковой - прим. Рамблер). Лучше всего им извиниться перед нами за лживое утверждение, что это «политический заказ». Исследование было проведено в инициативном порядке. За наш счет. Никто нам его не заказывал. О заказе сказала Тимакова. Вот так реагировать – это довольно неумная позиция, как мне кажется», — заявил Гудков.

Согласно результатам социологического исследования, 45% россиян в той или иной степени поддерживают отставку премьер-министра Дмитрия Медведева . «Определенно за» отставку председателя правительства выступают 18% опрошенных, «скорее за» - 27%. В мае 2016 года «полностью доверяли» Медведеву 14% россиян, в апреле 2017 – только 3%. По словам Гудкова, реакция власти на подобные результаты социологических опросов демонстрирует страх «распространения или роста возмущения в обществе». Наталья Тимакова, комментируя данные Левады-центра, заявила, что российский премьер не придает значения социологическим опросам, тем более «проведенным по вполне определенному политическому заказу».

26 марта в десятках городов России прошли акции протеста с требованием к Дмитрию Медведеву ответить на выдвинутые против него обвинения в коррупции. В Москве на несанкционированный митинг вышли по разным данным от 8 до 30 тысяч человек. Согласно данным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), Медведеву через благотворительные организации принадлежат крупные объекты недвижимости. Сам премьер-министр назвал расследование «какими-то бумажками» и заявил, что оно сделано «по принципу компота». Из опубликованных 25 апреля отчетностей четырех некоммерческих фондов, упомянутых в расследовании, следует, что за год они потратили 3,6 миллиарда рублей.