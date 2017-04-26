Эрдоган совершил ошибку перед встречей с Путиным

«Эрдоган, не пойми меня неправильно, я не сторонник Асада, я не его адвокат», - процитировал президент Турции Путина.

В контексте с заявлением Эрдогана о том, что «Сирию следует освободить от Асада», слова российского лидера можно интерпретировать как то, что Москва готова поменять свое отношение к лидеру Сирии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что Кремль не изменил своей позиции. По его словам, Путин действительно не является адвокатом Асада, но «защищает международное право».

Издание считает, что слова Эрдогана являются ошибкой и "ненужным шагом". Уже в начале мая у Асада запланирована встреча с российским лидером, а данное заявление может повлиять на переговоры и только усложнить их.