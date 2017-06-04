Подозреваемый в массовом убийстве под Тверью заставлял жертву копать могилу

Подозреваемый в убийстве девяти человек в поселке Тверской области заставил последнюю жертву копать себе могилу и убил ее, когда она отказалась. Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального УМВД Вадим Левшин, передает ТАСС.

"Подозреваемый пытался заставить женщину копать могилу себе, она отказалась, после чего он ее убил и спрятал труп в багажник", - сказал он.