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Газета.Ru

Подозреваемый в массовом убийстве под Тверью заставлял жертву копать могилу

Подозреваемый в убийстве девяти человек в поселке Тверской области заставил последнюю жертву копать себе могилу и убил ее, когда она отказалась. Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального УМВД Вадим Левшин, передает ТАСС.
"Подозреваемый пытался заставить женщину копать могилу себе, она отказалась, после чего он ее убил и спрятал труп в багажник", - сказал он.
Ранее Следственный комитет уточнил детали массового убийства в Тверской области.
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