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Тимати госпитализирован в Москве
Рэпер Тимати попал в больницу в Москве. Артист пожаловался на боли, сообщает Life.
Какой диагноз поставили Тимати, неизвестно. Уточняется, что он пройдет обследование у кардиолога и терапевта.
Издание отмечает, что в клинику Тимати приехал в сопровождении охранников, которые не отходят от его палаты.
Тимати (Тимур Юнусов) - популярный рэп-исполнитель, музыкальный продюсер, актер и предприниматель. Заслуженный артист Чеченской Республики.
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