Тимати госпитализирован в Москве

Рэпер Тимати попал в больницу в Москве. Артист пожаловался на боли, сообщает Life

Какой диагноз поставили Тимати, неизвестно. Уточняется, что он пройдет обследование у кардиолога и терапевта.

Издание отмечает, что в клинику Тимати приехал в сопровождении охранников, которые не отходят от его палаты.