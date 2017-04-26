Турчинов запустил «чудо-ракету» и опозорился

В Сети высмеяли видео, на котором секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов наблюдает запуск новейшей ракеты из командного пункта. Однако пользователи заметили, что кабинет, оборудованный новейшими технологиями, обогревается масляным обогревателем. Видео опубликовано на YouTube-канале Turchynov

«Украинский беспилотник замаскирован под китайский квадракоптер. Под масляный обогреватель (справа от маленького экрана) замаскирована супер антенна, которая передает видео с этого кабинета прямо в космос, к звездам. Вот до чего украинская техника дошла», - написал zaporozhye1231.

«Справа электрообогреватель! Электрообогреватель, Карл! Этот "бункер", который больше похож на охранный пункт не слишком большого торгового центра, на деле является конурой (домик для пса) не более 12 метров», - заявил Mr. Ololo.

Некоторые пользователи отметили, что этим видео Турчинов хотел показать, что он «такой же, как и все», и что сталкивается с теми же проблемами, что и обычные жители страны.