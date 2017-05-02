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Роскомнадзор заблокировал четыре мессенджера
Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский заявил, что ведомство заблокировало мессенджеры BlackBerry Messenger, Imo и Line, а также аудиовизуальный чат Vchat. Об этом сообщает РИА Новости.
Ампелонский отметил, что Роскомнадзор «совместно с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, планомерно наполняет реестр организаторов распространения информации». «Те, кто не реагирует, оказываются под блокировкой - в полном соответствии с законом», - подчеркнул он.
По данным «Роскомсвободы», Imo.im попал в реестр запрещенных сайтов еще 19 апреля, а остальные мессенджеры - 28-29 апреля.
Глава «Роскомсвободы» Артем Козлюк предположил в беседе с TJournal, что Роскомнадзор пытается договориться с сервисами, «предупредительно» внеся их в реестр. Ампелонский пояснил TJ, что все эти мессенджеры не ответили на запросы ведомства. В Роскомнадзоре это сочли отказом регистрироваться в качестве организаторов распространения информации.
Первый случай блокировки крупного ресурса на территории России произошел в ноябре прошлого года, когда Роскомнадзор внес соцсеть LinkedIn в реестр запрещенной информации. Эта мера была связана с неисполнением LinkedIn закона о хранении персональных данных россиян на территории РФ. В соцсети тогда ответили, что не обязаны исполнять требования законодательства РФ, потому что «пользователи фактически находятся виртуально за пределами России и там представляют свои персональные данные».
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