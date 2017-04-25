Трамп понял условия торговой сделки с ЕС с 11-го раза

По данным издания, Трамп продемонстрировал полное непонимание того, как работают экономические структуры Евросоюза. По словам собеседника газеты, президент «десять раз спросил» Меркель, могут ли Штаты заключить соглашение о торговле с Германией.

«Она постоянно отвечала: «Заключить сделку только с Германией не получится, вы можете подписать соглашение с ЕС». После 11-го отказа Трамп наконец-то понял и сказал: «О, тогда мы заключим сделку с Европой», - заявил источник.

Первая личная встреча Трампа и Меркель прошла 17 марта в Вашингтоне. Для американского лидера это были самые ответственные переговоры с момента вступления в должность. Затем они провели несколько телефонных переговоров. Отношения лидеров складывались непросто. Например, Трамп называл «катастрофической ошибкой» решение канцлера впустить в Германию 890 тысяч мигрантов. Это заявление в Берлине восприняли крайне негативно. Кроме того, еще до инаугурации Трамп пригрозил немецкому BMW таможенными пошлинами на ввозимые в США автомобили, если компания построит завод в Мексике. Меркель после этого заявляла, что протекционизм Трампа ставит под угрозу мировую экономику.