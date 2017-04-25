Актер Александр Иншаков пожаловался на обыски

Каскадер, актер и глава Российской кинологической федерации (РКФ) Александр Иншаков заявил, что у него дома провели обыск по делу о мошенничестве. Об этом сообщает Life

«Пришли в семь утра, постучали, вошли. Но ничего не искали, дали документы подписать. Да и что у меня дома искать? Все документы вывезли из Кинологической федерации», - рассказал Иншаков. Он добавил, что поедет в главное следственное управление СК РФ, чтобы разобраться в ситуации.

По мнению каскадера, РКФ хотят захватить с помощью возбуждения уголовного дела.

По версии следствия, владельцы собак вносили членские взносы для участия в мероприятиях, но сотрудники РКФ не зачисляли деньги в первичную бухгалтерскую документацию и присваивали их.