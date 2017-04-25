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Актер Александр Иншаков пожаловался на обыски
Каскадер, актер и глава Российской кинологической федерации (РКФ) Александр Иншаков заявил, что у него дома провели обыск по делу о мошенничестве. Об этом сообщает Life.
«Пришли в семь утра, постучали, вошли. Но ничего не искали, дали документы подписать. Да и что у меня дома искать? Все документы вывезли из Кинологической федерации», - рассказал Иншаков. Он добавил, что поедет в главное следственное управление СК РФ, чтобы разобраться в ситуации.
По мнению каскадера, РКФ хотят захватить с помощью возбуждения уголовного дела.
По версии следствия, владельцы собак вносили членские взносы для участия в мероприятиях, но сотрудники РКФ не зачисляли деньги в первичную бухгалтерскую документацию и присваивали их.
Ранее в СМИ появилась информация, что обыски прошли в доме Иншакова на Рублевском шоссе. Сообщалось, что из дома изъяли документы, связанные с деятельностью организации. Также ФСБ провела обыски в самой РКФ.
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