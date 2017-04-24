США ввели санкции против 271 ученого в Сирии

США в понедельник объявили о введении санкций в отношении большой группы сотрудников Сирийского научно-исследовательского по обвинению в разработке химического оружия, сообщает минфин США

"Сегодняшним решением, одним из самых больших в своей истории, Управление по контролю за иностранными активами (минфина США) вносит (в список санкций) 271 сотрудника Сирийского научно-исследовательского центра – агентства правительства Сирии, ответственного за разработку оружия массового уничтожения и средств его доставки", — говорится в пресс-релизе.

По данным американской стороны, сотрудники, попавшие по санкции, занимались разработкой химоружия по меньшей мере с 2012 года.