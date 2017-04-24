Трамп сделал заявление по случаю Дня памяти жертв геноцида армян

Президент США Дональд Трамп сделал заявление в связи с Днем памяти жертв геноцида армян, в котором отметил, что США приветствуют усилия Турции и Армении в признании "болезненной истории", сообщили в понедельник в Белом доме.

"Сегодня мы помним и чтим память тех, кто пострадал в результате геноцида армян, одного из самых ужасных преступлений XX века. Я присоединяюсь к армянском сообществу в Америке и по всему миру, оплакивая гибель ни в чем не повинных людей!" — сказал Трамп.

Президент США отметил, что "размышляя над этой мрачной главой истории человечества, мы также признаем стойкость армянского народа".

"Мы должны помнить о совершенных зверствах, чтобы не допустить их повторения. Мы приветствуем усилия турок и армян в признании и принятия во внимание болезненной истории, что является важным шагом на пути создания основы для более справедливого и толерантного будущего", — подчеркнул Трамп.

В конце XIX — начале XX веков Османская Турция осуществляла регулярные преследования и гонения армян. В частности, в 1915 году было уничтожено более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской Турции признан многими государствами. Первым это в 1965 году сделал Уругвай, примеру которого последовали Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия, Польша, Литва, Словакия, Швеция, Швейцария, Греция, Кипр, Ливан, Канада, Венесуэла, Аргентина, Бразилия, Чили, Ватикан, Боливия, Чехия, Австрия, Люксембург.

Геноцид армян признали также Европарламент и Всемирный совет церквей. Из 50 штатов США 44 штата официально признали и осудили геноцид армян, а также объявили 24 апреля Днем памяти жертв геноцида армянского народа. Российская Госдума приняла в 1995 году постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годах на его исторической родине — в Западной Армении".

Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и остро реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу.