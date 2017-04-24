Путин рассказал, какое поколение в России знает географию лучше всего

В России географию лучшего всего знают те, кто учился в 60-70-е годы XX века. С таким заявлением выступил российский президент Владимир Путин . Его слова передает РИА Новости

«Всероссийский географический диктант, проводимый РГО (Русским географическим обществом – прим. Рамблер), показывает: приемлемые знание, к сожалению, у нас только у тех наших граждан, кто учился в 60-е, 70-е годы двадцатого века, когда география занимала в школе достойное мест», — заявил Путин.

Свое заявление Путин сделал на заседании попечительского совета организации. Глава государства подчеркнул, что на ухудшение знаний повлияло урезание количества часов по географии в средней школе. По словам Путина, современные российские школьники быстрее отвечают на вопрос, где находится Гранд-Каньон, чем Баргузинский заповедник.

Большой каньон – один из самых глубоких каньонов в мире. Находится в штате Аризона в США. Длина каньона – 446 километров, ширина – от 6 до 29 километров, глубина – до 1800 метров. Баргузинский заповедник находится в Бурятии, на территории Северо-Байкальского района.